Un postgrau a Harvard de Casado és en realitat un curs de 4 dies fet a Madrid

Continua la polèmica relacionada amb el currículum del diputat del PP Pablo Casado. Concretament, eldiario.es va assegurar que un DGP de la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard que consta al full de vida del polític conservador realment es va tractar d'un títol que es va impartir a Madrid durant només quatre dies, entre el 16 i el 19 de juny 2008. No hi havia cap altre requisit acadèmic per inscriure's que el pagament de la matrícula i el pas per un comitè d'admissions. Tampoc hi havia un altre requisit per al títol que l'assistència a totes les classes, com sol ser habitual en aquests programes de formació per a polítics que apareixen molt sovint al currículum de Pablo Casado.

El curs va comptar amb el patrocini de la Comunitat de Madrid, la Junta de Castella i Lleó i l'Ajuntament de Barcelona. La inscripció costava 2.000 euros i s'impartia en anglès amb traducció simultània. Casado, que en aquell moment era diputat a l'Assemblea de Madrid, «no recorda» si va pagar els 2.000 euros que costava aquest curs o si va gaudir d'algun tipus de beca per ser diputat autonòmic.

Per altra banda, el diputat d'En Marea i secretari d'Organització de Podem Galícia, Juan Merlo, ha renunciat a la seva acta parlamentària després que es conegués que al seu currículum figurava que era enginyer quan únicament té formació en aquesta matèria.

Ell mateix va anunciar que presentava la seva dimissió, així com també deixa les responsabilitats en la formació liderada a Galícia per Carmen Santos. Merlo va reconèixer l'«error», que es va mantenir amb la seva «connivència», i va admetre estar avergonyit.

En tot cas, poc abans de presentar la seva dimissió havia dit que no entenia que fos motiu per renunciar a l'acta i va diferenciar el cas del de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, com va tornar a fer quan finalment va anunciar que deixava els càrrecs institucionals i del partit. Merlo va asssenyalar que finalment havia decidit dimitir tenint en compte «els principis promulgats» pel seu espai polític.