Rajoy recorda que Cifuentes ja ha donat explicacions i demana coherència als partits

El president del Govern, Mariano Rajoy, va recordar que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ja ha donat explicacions sobre la polèmica relacionada amb el seu màster i va demanar «coherència i congruència» als polítics d'altres formacions. En una roda de premsa oferta al Palau de la Moncloa al costat del primer ministre de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, Rajoy va insistir en la seva postura sobre Cifuentes i no va voler avançar esdeveniments. «Ja coneixen la meva posició. Crec que que no existeix cap raó per trencar un acord que s'està complint i és bo per als ciutadans de Madrid», va explicar en ser preguntat sobre si demanarà a la presidenta madrilenya que dimiteixi.

El president del Govern va assegurar no entendre la posició de Ciutadans, que exigeix que el PP presenti un candidat alternatiu, i va destacar que Cifuentes ja ha donat explicacions als mitjans de comunicació i al parlament autonòmic. A més, va recordar que la Universitat Rey Juan Carlos està prenent mesures per aclarir els «errors» que s'hagin produït «i esbrinar fins on arriben les responsabilitats». En aquest punt, Rajoy es va dirigir a la resta de partits per demanar-los «una mica de coherència i congruència» tant en les seves declaracions com en els seus fets.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va atribuir a una «guerra interna» per la corrupció al Partit Popular que la presidenta de la Comunitat de Madrid segueixi en el seu càrrec tres setmanes després que es destapés l'escàndol. «Això explicaria per què Rajoy no fa dimitir Cifuentes per la trama corrupta a la universitat. La guerra interna per la corrupció del PP no hauria de paralitzar la Comunitat de Madrid», va escriure Rivera a Twitter.

«Esperem que proposin ja un president interí net i acabi aquest vergonyós capítol», va afegir el líder de Ciutadans. Rivera responia a la informació difosa per eldiario.es segons la qual el president del Govern ja li hauria suggerit a Cristina Cifuentes fer un pas enrere, al que ella hauria replicat que ell no va dimitir pel cas Bárcenas encara havent-li arribat a enviar un SMS a l'exsecretari del partit per mostrar-li el seu suport.



Possible retirada del títol

Per altra banda, el rector de la Universitat Rey Juan Carlos, Javier Ramos, va decidir suspendre de les seves funcions, com a mesura cautelar, Enrique Álvarez Conde, director de l'Institut de Dret Públic, adscrit a la Universitat, i va obrir la porta a treure el títol del seu màster a la presidenta de la Comunitat de Madrid en el cas que una sentència ferma reconegui «irregularitats».

Així ho va anunciar el rector en el Consell de Govern de la universitat, on també es va avançar l'inici d'auditories de totes les activitats relacionades amb els instituts i centres propis de la universitat. L'objectiu d'aquesta mesura és verificar que tots els processos relacionats amb la gestió acadèmica i econòmica es duen a terme complint la legalitat vigent i l'ètica professional.

El rector va explicar que a més de suspendre de les seves funcions Álvarez Conde, que fa una setmana va assegurar que havia «reconstruït» l'acta de l'avaluació del Treball de Final de Màster (TFM) de Cifuentes per petició directa de Ramos, també s'ha obert un expedient disciplinari a la funcionària implicada en les «greus irregularitats detectades», en relació a Amalia Calonge, per canviar suposadament les notes en el sistema informàtic sense tenir autorització per fer-ho. Aquestes decisions són fruit de les conclusions de l'Expedient d'Informació Reservada que la Universitat Rey Juan Carlos va obrir.