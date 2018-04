Unicef denuncia que Boko Haram ha segrestat més de 1.000 menors a Nigèria

Quan el 14 d'abril de 2014 milicians del grup islamista Boko Haram van irrompre al dormitori de l'escola secundària de Chibok no podien imaginar que el segrest de 276 nenes es convertiria en tot un símbol del patiment que la seva insurgència ha generat al nord-est de Nigèria , i a més a més als veïns Níger, Txad i Camerun. Però la veritat és que el seu cas, tot i que es va convertir en un símbol, no és únic. «Més de 1.000 menors han estat segrestats per Boko Haram des de 2013», incloses les nenes de Txibok, va explicar el representant adjunt del Fons de l'ONU per a la Infància (Unicef) a Nigèria, Isiye Ndombi. «Els drets de nombrosos nens i nenes s'han vist greument violats durant el conflicte al nord-est de Nigèria», va destacar, ja que «molts han estat reclutats, raptats o detinguts per Boko Haram».

Durant el seu captiveri, que en el cas de les nenes de Txibok és ja de quatre anys, «sovint són testimonis i experimenten violència física i sexual», va assenyalar Ndombi. En el cas dels nois, «en ocasions se'ls obliga a atacar les seves famílies i comunitats», mentre que a les noies «se les obliga a casar-se i sovint experimenten violència sexual extrema, incloses violacions i agressions sexuals», va denunciar el representant de l'ONU.