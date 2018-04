Urkullu assegura que els pactes amb el PP «són bons per a Euskadi»

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va admetre la seva «preocupació» davant «l'amenaça» del Govern espanyol de recórrer els pressupostos del Govern basc, però va assenyalar que «aquesta amenaça no invalida la valoració positiva dels acords assolits» amb el PP, que, segons va defensar, són «bons i positius per a Euskadi», encara que «el futur està per escriure».

Urkullu va fer aquestes declaracions en el ple de control al Govern basc, en el qual va respondre a una pregunta del parlamentari de Elkarrekin Podem Lander Martinez en què va recordar l'«amenaça» del Govern espanyol de recórrer els pressupostos bascos per incloure un increment salarial per als seus funcionaris, i li va preguntar si creu que els seus pactes amb el PP són bons per a Euskadi.

El lehendakari va defensar que els pactes assolits pel Govern basc amb l'Executiu espanyol han estat «bons i positius per a Euskadi», i va posar com a exemple d'aquests acords «positius» les inversions a l'Alta Velocitat o els acords per a l'arribada soterrada del tren a les capitals, els acords per reduir la tarifa elèctrica a la indústria basca, i els acords presos a la Junta de Seguretat per a la renovació generacional de l'Ertzaintza, entre d'altres.

«La renovació del pacte assolit amb el Concert Econòmic i l'acord per a la liquidació de la quota són bons per a Euskadi. No sé quin d'aquests pactes o acords considera vostè que resulten negatius per als interessos bascos», va preguntar a Martínez abans de reiterar que els acords del Govern basc amb l'Executiu espanyol han estat «bons i positius per a Euskadi» i «el futur està per escriure».

Per part seva, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va afirmar que «avancen» les converses amb els grups parlamentaris sobre els Pressupostos per al 2018 i l'Executiu parla amb «uns i altres» per aconseguir els suports necessaris per a la seva aprovació.

Méndez de Vigo va assenyalar que «serà al final dels debats parlamentaris quan se sàpiga alguna cosa més», tot afegint que el Govern ha explicat «per activa i per passiva» perquè creu que els nous comptes públics són bons per a Espanya, ja que presenten «nombrosos avantatges».