Comença el judici als acusats de terrorisme a Alsasua

Vuit joves de la localitat navarresa d'Alsasua s'asseuen avui al banc dels acusats de l'Audiència Nacional per delictes de terrorisme. La Fiscalia demana per a ells un total de 375 anys de presó per una baralla en un bar.

Els fets van passar la nit del 15 d'octubre del 2016 durant les festes del poble. Els joves van barallar-se amb dos guàrdies civils fora de servei i, segons l'escrit de la fiscalia, van colpejar «brutalment» els agents i els van insultar i amenaçar de mort.

Les dues primeres detencions es van dur a terme aquella mateixa nit i la resta van arribar setmanes més tard. Com a conseqüència de la baralla, els Guàrdies Civils van rebre contusions i un dels agents es va trencar un turmell.

Tres dels joves fa més de 500 dies que es troben en presó preventiva.

El judici arrenca avui a les dependències de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares i està previst que duri dues setmanes. La declaració dels acusats està prevista per a la primera sessió del judici.