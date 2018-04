Pedro Sànchez acusa Ciutadans de ser «igual que el PP»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va destacar ahir diumenge que en el «cas Cifuentes no hi ha terceres vies» i va cridar el president de Ciutadans, Albert Rivera, a triar entre el portaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo o «la corrupció del PP».

Sánchez, en un acte polític del PSOE a l'Hotel Tres Reis de Pamplona, va destacar que el «cas del Màster» estava revelant que Ciutadans és «igual que el PP». «Si parles com el PP, aproves els seus pressupostos i engoleixes els seus casos de corrupció, no ets de centre, ets igual que el PP», va sentenciar.

En aquest sentit, va dir a Albert Rivera que «en el 'cas Cifuentes' no hi ha terceres vies, o s'està en la via que representa Ángel Gabilondo, principal reclam en la precampanya de la moció de censura i una opció serena i solvent, o s'està en la via de la corrupció del PP a Madrid».

D'altra banda, el líder dels socialistes ha enviat als jubilats un missatge de «confiança i serenitat» i s'ha compromès a «blindar» les pensions en la Constitució «perquè ningú pugui tornar a jugar amb elles».