Putin avisa que més atacs duen al «caos» internacional

Pluja de reaccions dels principals líders internacionals. Aquest diumenge, els protagonistes han opinat en relació amb l'atac amb míssils perpetrat el dissabte per Estats Units, Gran Bretanya i França contra tres instal·lacions sirianes relacionades amb un suposat programa clandestí d'armes químiques.



Rússia



Putin i Rohani creuen que l'agressió soscava la possibilitat de trobar una solució política al conflicte

El president rus, Vladímir Putin, i el seu homòleg iranià, Hassan Rouhani, van coincidir ahir, per mitjà d'una conversa telefònica, que els atacs amb míssils d'Estats Units i els seus aliats contra Síria –una «acció il·legítima», segons els dos líders– han soscavat les possibilitats de solució per a la crisi en què està actualment immersa la república àrab. Putin va destacar que «si aquestes accions comeses en violació de la Carta de l'ONU continuen, el caos en les relacions internacionals serà inevitable. A més, el director del Departament de No Proliferació i Control d'Armes del Ministeri d'Exteriors de Rússia, Vladímir Emakov, va explicar que l'atac va ser una «agressió». «Una de les principals potències nuclears va dur a terme un atac massiu contra un altre estat sense tenir l'aprovació del Consell de Seguretat de l'ONU, violant la seva pròpia legislació i sota un pretext absolutament exagerat», va afirmar. Per altra banda, també va dir, davant el Consell de Política Exterior i Defensa, que espera que Estats Units intenti restablir el «diàleg estratègic» entre els dos països.



eSTATS UNITS



Estats Units no abandonarà Síria

fins a complir

els seus objectius

L'ambaixadora dels Estats Units a les Nacions Unides, Nikki Haley, va assegurar ahir que el contingent militar nord-americà no abandonarà Síria fins que es compleixin els seus tres objectius bàsics: assegurar-se que les armes químiques no s'utilitzen de cap manera que posi en risc els interessos dels Estats Units, que Estat Islàmic sigui derrotat i fer-se amb una posició avantatjosa a l'hora de controlar la influència iraniana a la regió. L'ambaixadora també va assegurar que Donald Trump està «preparat per disparar» si el règim sirià torna a utilitzar aquest «gas verinós».



Regne Unit



Johnson afirma que estudiaran «opcions» davant un nou atac

El Ministre d'Exteriors britànic, Boris Johnson, va advertir el règim de Bashar al-Assad que estudiaran les «opcions» disponibles davant un nou atac químic del país àrab. «No hi ha cap proposta sobre la taula en aquests moments per (dur a terme) més atacs perquè, gràcies al cel, el règim d'Al-Assad no ha estat prou «ximple» com per llançar un altre atac amb armes químiques», va afirmar. «Quan passi alguna cosa així, llavors estudiarem amb els nostres aliats quines opcions hi ha», va dir en una entrevista a la BBC.

El líder del Partit Laborista britànic, en canvi, va qüestionar la «base legal» de l'atac coordinat de dissabte i va indicar que els únics fonaments jurídics possibles són «o l'autodefensa o l'autoritat del Consell de Seguretat» de les Nacions Unides, i va condemnar l'acció de Washington, París i Londres.



Alemanya



El president Steinmeier insisteix en el diàleg amb Rússia

El president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, es va mostrar preocupat pel deteriorament de les relacions entre Rússia i Occident i va cridar la comunitat internacional a no cessar en els seus esforços diplomàtics per intentar llimar diferències. «Independentment del president rus, Vladímir Putin, no hem de declarar com enemic a Rússia en el seu conjunt i la seva gent», va assenyalar el cap d'Estat alemany en una entrevista al dominical Bild am Sonntag. Així, Steinmeier ha remarcat la necessitat de mantenir un canal de comunicació directa amb el Kremlin.