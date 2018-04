Sorprenen dos joves ballant sobre un cotxe en marxa

Dos joves no van trobar la matinada de divendres a dissabte un lloc millor per ballar que sobre un cotxe en marxa. Va passar a Xàbia. El vehicle va entrar al municipi per la carretera de les Planes. Les dues noies anaven sobre el sostre del cotxe realitzant moviments de ball. Si pujar al sostre d'un automòbil en marxa ja és una temeritat, fer-ho i alhora realitzar moviments de ball encara sembla més perillós. No arriben a posar-se dretes, però si de genolls.

Un veí que anava darrere va gravar la imprudència. El vídeo comença amb el cotxe sobre el qual anaven les dues joves entrant a Xàbia des de la carretera de les Planes. El cotxe agafa la rotonda i baixa pel carrer Mare de Déu dels Àngels. Després es desvia per la Ronda Nord.

El vídeo ja està en poder de la Policia Local de Xàbia, que ha iniciat una investigació i ja tindria identificats als autors de la imprudència. A les imatges, es veu perfectament el model de cotxe i la matrícula.