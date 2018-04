Els acusats pels fets d'Alsasua neguen haver participat en l'agressió

Els vuit acusats de l'agressió a Alsasua a dos guàrdies civils i les seves parelles van negar al judici que se celebra a l'Audiència Nacional que tinguin algun tipus d'odi o animadversió cap a l'Institut Armat i van assegurar que no van participar en la baralla ocorreguda la matinada del 15 d'octubre del 2016. De la mateixa manera, tots van negar pertànyer activament als moviments Ande Hemendik o Ospa Eguna, que defensen la sortida de les forces de seguretat de l'Estat i de les Forces Armades del País Basc i Navarra, encara que diversos sí que van admetre haver participat en algun acte d'aquests moviments celebrat a la localitat.

Tots van coincidir a destacar que el bar Koxka d'Alsasua, on es van produir els fets, és un local «de pintxos» durant el dia i que a la nit baixen la il·luminació i posen música alta, normalment «música comercial», com un pub on se serveixen copes.

Durant la primera sessió del judici, que se celebra a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares , els vuit, que s'enfronten a una petició fiscal d'entre 12 i 62 anys de presó, no van voler respondre a les preguntes de la Fiscalia i acusacions i únicament van contestar als seus advocats.

Jokin Unamuno, Adur Ramírez i Ohian Arnanz, els tres acusats que encara són a la presó provisional, on porten més de 500 dies, van ser els primers a prestar declaració. Unamuno va admetre que va estar al bar Koxka d'Alsasua, on van ocórrer els fets, tot i que va explicar que no sol anar-hi gaire perquè no és l'ambient que li agrada en ser un local en el qual a les nits posen «música reggaeton». També va reconèixer que va intercanviar unes paraules amb el tinent de la Guàrdia Civil ferit per retreure-li que feia temps li havien posat unes multes de trànsit, però va dir que va ser una discussió «bastant curta» i que mai va voler provocar l'agressió que després va tenir lloc, en la qual va negar haver participat.