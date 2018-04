Cifuentes renuncia al seu màster de la URJC en una carta dirigida al rector

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciat al seu polèmic màster en una carta enviada al rector de la Universitat Rey Juan Carlos, Javier Ramos, segons ha avançat aquest dimarts 'OK Diario' i ha repiulat el propi compte oficial de Cifuentes presidenta.





En la missiva,però afirma que no ha comès cap "il·legalitat" i que. "Estic en possessió del corresponent títol oficial, així com de tots els certificats acreditatius del pagament de taxes i de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries", ha recordat la presidenta de la Comunitat de Madrid. "Tots i cadascun d'aquests documents estan expedits per les autoritats acadèmiques competents i acrediten dues coses: en primer lloc, que jo no he comès cap il·legalitat; i en segon lloc, que he complert els requisits que la Universitat em va posar per aconseguir aquest títol", ha afirmat Cifuentes a la carta.