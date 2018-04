Un home apunyala l'assassí de la seva filla 33 anys després del crim

Un jutjat de Granada, en funcions de guàrdia, ha deixat en llibertat provisional un home de 70 anys que va ser detingut dijous per causar lesions amb arma blanca a un familiar que havia estat condemnat per assassinar el 1985 la filla del septuagenari arrestat, que tenia quatre anys. La Policia Nacional va posar dissabte a la tarda a disposició judicial aquest ancià, detingut dijous passat per agents de la Policia Local i per a qui el jutjat d'instrucció 9 de Granada, en funcions de guàrdia ha decretat presó provisional.

El septuagenari va ser detingut durant una baralla i després de causar lesions a un home de 54 anys, a qui va ferir amb arma blanca i va provocar talls profunds a les dues mans i al nas. Fonts policials van explicar que la víctima, cosí carnal de la dona de l'arrestat, va ser detingut i condemnat el 1985 com a autor de l'assassinat de la filla del septuagenari.

La víctima va ser condemnada per l'Audiència de Granada a una pena de quaranta anys de presó per assassinar fa més de 33 anys la filla de l'ara detingut, una menor de quatre anys a la qual va intentar violar i a qui va llançar a un pou. L'assassí va passar a la presó 23 anys de la seva vida.

Es va tractar d'una causa molt mediàtica per la curta edat de la víctima, una nena de només quatre anys a la qual es va buscar durant dies i que la Guàrdia Civil va trobar al fons d'un pou al qual hauria estat llançada amb vida pel seu assassí, que va confessar després un episodi que va incloure un intent de violació.