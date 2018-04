El jubilat que va matar un lladre a casa a Manacor, en llibertat provisional

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Manacor va deixar en llibertat provisional el jubilat investigat per disparar i acabar amb la vida d'un dels assaltants de casa seva a Porreres el passat febrer. La jutge imputa inicialment a l'investigat un presumpte delicte d'homicidi. Abans de la declaració, la parella de jubilats, que va patir lesions en l'enfrontament amb els lladres, es va sotmetre a un examen forense.

El lletrat de la família del jove mort i del seu germà empresonat, Antoni Vicens, va explicar a la seva sortida dels jutjats de Manacor que formalitzarà l'acusació per homicidi contra l'investigat perquè hi ha detalls del seu relat «que no acaben d'encaixar».

L'advocat, que està a l'espera dels informes definitius de la Policia Científica, té «dubtes sobre la coherència» de l'argumentació de legítima defensa davant l'agressió de l'assaltant al qual va disparar. No entén que el jove intentés pegar a l'ancià mentre aquest l'apuntava amb una escopeta que ja tenia carregada.

Els fets van tenir lloc durant un atracament a la casa de camp de l'investigat, situada a Porreres, un municipi del centre de l'illa de Mallorca. A la finca van irrompre quatre assaltants. Un d'ells, un jove de 25 anys i nacionalitat colombiana, va morir en rebre un tret del propietari de la casa amb una escopeta de caça que ja estava carregada. Segons el seu relat, l'home va ser agredit pels lladres i, en una badada dels assaltants, va agafar l'escopeta de caça que tenia a l'habitatge i va disparar, matant un d'ells.