L'exdirector de l'FBI no veu Trump «moralment capacitat» per ser president

L'exdirector de l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) James Comey va alertar que el president nord-americà, Donald Trump, no està «moralment capacitat» per estar al capdavant del país. «Una persona que parla i tracta a les dones com si fossin trossos de carn, que menteix constantment sobre assumptes de qualsevol mena i que insisteix que el poble nord-americà el creu, no és apta per a ser president dels Estats Units per motius morals. I aquesta no és una declaració política», va asseverar Comey. Els comentaris de l'exdirector de l'FBI van tenir lloc un dia abans que es publiqués el seu llibre A Higher Loyalty, en què acusa el magnat novaiorquès de ser un mafiós.

Sobre la presumpta ingerència russa i la possible vinculació entre Trump i alts càrrecs de Moscou -que l'haurien ajudat a arribar a la Casa Blanca-, Comey va asseverar que «és possible» que hi hagi algun tipus de relació entre Rússia i el dirigent . «La resposta honesta és que no ho sé. És el que estàvem intentant investigar tota l'estona. Hi havia algú conspirant amb els russos? No hi ha dubte que hi ha molta incertesa sobre la qüestió. Però si hi ha alguna prova, no vaig romandre el temps suficient investigant com per saber-ho», va explicar. «És possible que els russos tinguin alguna cosa amb Trump. No sé, aquestes són unes paraules que mai vaig creure que diria en relació a un president dels Estats Units, però és possible», va continuar.

Per part seva, el president dels Estats Units va acusar Comey d'haver comès «molts delictes» al costat del seu antic número dos Andrew McCabe, així com d'haver exonerat la candidata presidencial demòcrata, Hillary Clinton, per les enquestes que auguraven la seva victòria en els comicis de 2016.

«Comey va redactar l'exoneració de la deshonesta Hillary molt abans que parlés amb ella, mentint al Congrés», va afirmar Trump en un missatge publicat al seu compte personal de la xarxa social Twitter. El mandatari va dir que Comey va basar les seves decisions sobre Clinton «en els seus números de les enquestes». «Insatisfet, ell, McCabe i altres han comès molts delictes», va afegir el president nord-americà.

«L'esmunyedís James Comey ésun home que acaba sempre malament i fora de control perquè no és intel·ligent. Caurà com el pitjor director de l'FBI de la història com a mínim!», va escriure Trump en un missatge de Twitter, en què va acusar Comey d'haver provocat «un gran mal» a les normes culturals i institucionals del país.