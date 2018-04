Un mort i un desaparegut com a conseqüència de les crescudes dels rius

Una persona va morir i una altra es troba desapareguda com a conseqüència de les crescudes dels rius provocades per les fortes pluges dels darrers dies. Així, un pastor de 38 anys va morir arrossegat pel corrent del riu Grío, afluent del Jalón, mentre intentava salvar les seves ovelles, 120 de les quals van morir ofegades. Paral·lelament, un operatiu de recerca busca des de diumenge a la tarda un pescador de 32 anys que havia sortit al matí amb la seva embarcació del port esportiu de Deltebre i no va tornar.

Paral·lelament, la punta de la crescuda del riu Ebre va arribar a Saragossa després d'inundar milers d'hectàrees i causar danys en infraestructures, mobiliari públic i carreteres als pobles situats aigües amunt. S'esperen danys incalculables i les primeres estimacions parlen d'uns 200 milions d'euros en pèrdues.



Crescuda extraordinària

Concretament, la crescuda extraordinària del riu Ebre va inundar més de 3.000 hectàrees d'hortaa ls municipis saragossans de Fuentes i Osera, si bé les zones urbanes d'ambdues poblacions es van mantenit intactes i la riuada no va causar altres afeccions als veïns. L'alcaldessa de Fuentes de Ebro, Maria Pilar Palacín, va assegurar que per a la població «no hi ha cap problema», atès que el nucli urbà «està a bastants quilòmetres del riu», però l'horta «ha quedat absolutament negada». «Calculem que estaran negades entre 2.000 i 3.000 hectàrees» en aquest municipi i com que es va trencar la mota «no sabem quines altres afeccions hi ha sota l'aigua» a camins, infraestructures de reg i sèquies, va afirmar.

Va recordar que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va reparar aquestes defenses després de la riuada de 2015, però « a la zona alta aguanten bé perquè cal salvaguardar poblacions, però aigües avall, excepte a Pina i Quinto, el resta no tenim problemes a les zones urbanes perquè estan lluny del riu, però les nostres hortes es fan malbé i els veïns tenen la sensació que «es sacrifiquen en tot moment sense finalment rebre cap tipus d'ajuda per part de les autoritats».