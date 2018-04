Pablo Llarena contraataca i retreu a Alemanya la valoració del procés

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha aprofitat la contestació a un recurs de qui era president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez per rebatre al tribunal alemany de Schleswig-Holstein, que va rebutjar lliurar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per rebel·lió, i retreure-li que comparés el procés sobiranista a Catalunya amb les revoltes organitzades contra l'ampliació de l'aeroport de Frankfurt, tal com van assenyalar aquests magistrats en la seva resolució.

A més, l'alt tribunal espanyol aquilata el concepte de rebel·lió i afirma que pot ser atribuït a qui "en lloc de valer-se de la violència per prendre el poder central de l'Estat tractaven de desconnectar o esqueixar de l'Estat espanyol les institucions autonòmiques els poders de les quals exercien".

Per a això, els investigats pel magistrat Pablo Llarena comptaven amb els mitjans jurídics que els havien proporcionat la Constitució i l'Estatut d'autonomia a través d'unes eleccions legítimes, "instrumental jurídic que van acabar utilitzant amb finalitats totalment contràries a les disposades per les normes que legitimaven la seva funció".

Afegeixen que en el cas que no es constatés suficientment l'element de la violència en el cas concret, se subsumís la conducta dels subjectes investigats en el tipus penal de la sedició.