El PP avisa que esperarà al final de la investigació per decidir sobre Cifuentes

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va destacar en relació a l'assumpte del màster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que «abans de prendre cap decisió» és «convenient i raonable esperar que finalitzin» les investigacions que s'estan duent a terme i «a partir d'aquí prendre les decisions que corresponguin». Catalá va recordar que «s'està duent a terme un procés d'investigació d'aclariment» d'aquest assumpte, que «no ha finalitzat», ni per part de la Universidad Rey Juan Carlos ni per part del Ministeri Fiscal. «Per tant, jo crec que que abans de prendre cap decisió és convenient i raonable esperar que finalitzin aquestes investigacions i, per tant, es puguin prendre les decisions coherents amb aquesta realitat», va asseverar el ministre en ser preguntat per si Cifuentes hauria de dimitir.

Durant una trobada amb els mitjans de comunicació durant una visita institucional a Càceres, el ministre de Justícia va destacar que sobre aquest assumpte de la presidenta madrilenya «fins ara» s'han conegut «dades parcials» i «especulacions», fet pel qual va voler destacar que «el convenient és esperar al fet que es tingui tota la informació i a partir d'aquí prendre les decisions que corresponguin».