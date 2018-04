Rússia avisa que s'està plantejant «qualsevol ajuda» a Síria davant l'atac rebut dissabte

El ministre d'Afers Estrangers rus, Serguei Lavrov, va advertir que el seu país s'està plantejant oferir «qualsevol ajuda» a l'Exèrcit sirià davant els bombardejos amb míssils dels Estats Units, França i el Regne Unit del passat 14 d'abril. «Això ens convenç d'estar disposats a examinar qualsevol ajuda a l'Exèrcit sirià per contrarestar l'agressió», va afirmar Lavrov en una entrevista amb la cadena britànica BBC en resposta a la pregunta sobre si Rússia podria subministrar a Síria sistemes antiaeris S-300.

Paral·lelament, el Govern rus va anunciar que els inspectors de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) desplaçats a Damasc podran visitar demà la ciutat de Duma. El cap de la secció de protecció radiològica, Química i Biològica del Ministeri de Defensa rus, Igor Kirilov, va traslladar la informació en roda de premsa des de La Haia després que els Estats Units acusessin Rússia d'impedir als inspectors visitar el lloc.

«Aquest matí s'ha celebrat una reunió i s'han elaborat les rutes per anar a Duma. Demà (avui) hi van els serveis de seguretat de l'ONU per explorar la ruta juntament amb la policia militar. Per a dimecres està prevista l'arribada dels especialistes de l'OPAQ», va explicar Kirilov. Malgrat les acusacions realitades per Washington i pels seus aliats, Moscou al·legava motius de seguretat per impedir aquesta visita i responsabilitzava l'atac nord-americà amb míssils de creuer del passat 14 d'abril de la impossibilitat de visitar la zona.

Per part seva, la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va afirmar que Londres va participar en els bombardejos de dissabte a Síria «per considerar que era el correcte» i no perquè el president nord-americà, Donald Trump, ho demanés. Durant una compareixença a la Cambra dels Comuns, May va defensar que els bombardejos -en què van participar els Estats Units, el Regne Unit i França- van ser duts a terme en resposta al presumpte atac amb armes químiques perpetrat el 7 d'abril a Duma, en què van morir desenes de persones.

Així, va explicar que «totes les indicacions apunten que hi va haver un atac químic» i que «la valoració del Govern és que els informes sobre l'atac no van poder ser falsificats». «Una part significativa de les proves suggereixen que el règim sirià va ser responsable», va afegir, abans de denunciar «un intent d'ocultar el que va passar, recolzat per Rússia».

May va assegurar a més que l'atac «estava legalment justificat» i va explicar que no es va esperar als resultats de la missió de recerca de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques perquè «mentrestant podrien haver continuat els atacs amb armes químiques». «Fins i tot si els inspectors poden dur a terme una investigació, l'OPAQ no podrà atribuir culpes, ja que Rússia va bloquejar aquesta possibilitat a les Nacions Unides», va recordar, en referència a les votacions en aquest sentit al Consell de Seguretat de Nacions Unides.

Per altra banda, els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea van condemnar «amb fermesa» l'ús «repetit» d'armes químiques per part del règim sirià, «inclòs l'últim atac a Duma, que constitueix una violació seriosa del Dret Internacional i una ofensa a la decència humana» i van obrir la porta a noves sancions contra els responsables.

Així, van deixar clar que «el Consell comprèn que els atacs aeris» dels Estats Units, França i el Regne Unit contra instal·lacions d'armes químiques a Síria constitueixen «mesures específiques» l'«únic objectiu de les quals és prevenir l'ús ulterior d'armes químiques pel règim sirià».