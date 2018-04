Els agents agredits a Alsasua declaren que van témer per la seva vida

El tinent de la Guàrdia Civil agredit a Alsasua (Navarra) a la matinada del 15 d'octubre de 2016 va declarar en el judici que es celebra a l'Audiència Nacional que quan estava sent colpejat, tant dins del bar Koxka com fora, «ningú es va acostar» a ajudar-lo i que va arribar un moment en què va témer per la seva vida. «Ningú es va acostar a mi per ajudar-me a sortir d'allà. Els cops no paraven, venien de tot arreu. Vaig témer per la meva vida», va reiterar en resposta a preguntes del fiscal José Perals, al qual va assegurar que en cap moment va poder defensar-se i tornar els cops, sinó que només es va poder quedar a terra protegint-se el cap durant un temps que li va semblar «una eternitat».

El tinent -que va declarar de manera que només podien veure'l el tribunal, els acusats, les defenses i les acusacions- està convençut que els seus agressors sabien perfectament que era guàrdia civil i que van avisar que ell estava allà al costat del sergent i les xicotes de tots dos. I suposa que els acusats havien begut aquella nit, però que «eren plenament conscients» del que feien.

Per part seva, el sergent de la Guàrdia Civil també agredit va assegurar que «la sensació d'odi i rancor» que va sentir aquell dia per ser guàrdies civils «no l'havia tingut mai». «Estic acostumat a situacions violentes i estrès, però aquesta situació no l'havia viscut mai. Però vaig témer per la meva vida perquè estàvem en inferioritat. Aquesta sensació d'odi i rancor per ser guàrdies civils mai l'he tingut», va explicar.

Paral·lelament, María José N.C., la xicota del tinent agredit, va admetre que des d'aquell dia li fa «por» tornar a la localitat i que ja no hi viu. «Des d'aquell dia vaig perdre la meva vida, la meva llar, tot», va afirmar.

Prop de 2.500 persones van participar en una concentració convocada a Pamplona per mostrar el seu suport als dos guàrdies civils agredits a Alsasua.