Almenys 80 detinguts per la venda irregular de productes financers

La Policia Nacional ha llançat una operació amb més de 80 detencions en el marc d'una investigació judicial per les presumptes irregularitats lligades a una trama que venia per telèfon productes financers especulatius com els coneguts com a «warrants». L'operació es va iniciar dilluns i continua oberta sota secret de sumari, sense que es descarti la realització de més arrestos.

La investigació està relacionada amb una empresa que operava des de Madrid i que canviava amb freqüència de nom i d'administradors per dificultar el rastreig de la seva operativa, segons va avançar el diari Cinco Días.

Les autoritats espanyoles han portat a terme en el passat diverses investigacions sobre empreses que utilitzen bases de dades per dirigir-se directament a clients amb la finalitat de vendre'ls productes financers qualificats com a sofisticats i amb alta rendibilitat, tot i que incomplint la normativa existent.