Cifuentes renuncia per carta al seu polèmic màster i l'esborra del seu currículum

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va escriure una carta al rector de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la qual entre d'altres qüestions li avança la pretensió de renunciar al Màster en Dret Autonòmic que va cursar el 2011-2012 i en la qual demana disculpes si algú s'ha sentit ofès per les «condicions flexibles» que li va permetre la universitat per cursar-lo. En la missiva, avançada per OkDiario, la presidenta madrilenya recorda al rector que posseeix el corresponent títol, així com tots els certificats acreditatius del pagament de taxes i de les qualificacions en cadascuna de les diferents matèries «segellats i compulsats per la universitat». Cifuentes va esborrar el màster del seu currículum.

Aquests documents acrediten, segons indica, que ella no ha comès «cap il·legalitat», així com que ha complert «els requisits que la universitat» li va posar per obtenir aquest títol. No obstant això, reconeix que, tal com es desprèn de la informació reservada oberta pel centre, l'obtenció del títol «es va veure afectada, pel que sembla, per diverses irregularitats administratives», totalment alienes a ella però que «n'han donat lloc al qüestionament».

La presidenta de la Comunitat de Madrid va reiterar que no es planteja dimitir per la polèmica del seu màster perquè considera que no ha comès «irregularitats», i va assegurar que té el suport del president del Govern, Mariano Rajoy. En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Cifuentes va assenyalar que creu que no hi ha raons «objectives» per la seva dimissió perquè està complint amb l'acord d'investidura que té amb Ciutadans i perquè no està sent «investigada, el que abans es deia imputada». A més, va defensar que ja ha donat explicacions «sobrades no, sobradíssimes» sobre la qüestió.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que la carta de la presidenta de la Comunitat de Madrid és la «confessió» de les «mentides» de Cifuentes en relació amb aquests estudis i posa de manifest que al centre hi havia una «trama delictiva». «Espero que Rajoy no deixi que es podreixi més el cas i proposi un president interí net per acabar la legislatura», va afegir.

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assenyalar que la renúncia al màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid és una «condició necessària, però no suficient» i en va demanar la dimissió. «Cifuentes està reconeixent que ha mentit i aquesta és la qüestió del cas», va destacar Sánchez.

Va afegir que la decisió de la presidenta autonòmica de renunciar al seu màster en Dret Autonòmic «deixa en evidència la veritat» i va sol·licitar a Cifuentes la dimissió perquè «a Madrid ha d'haver-hi un canvi de govern». Per al líder socialista, el cas del màster «ha demostrat que no hi ha un nou o un vell PP, sinó que hi ha un sol PP i ha de passar a l'oposició per regenerar-se».

La ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va confirmar el seu suport a la presidenta de la Comunitat de Madrid després que hagi renunciat al màster. «M'ha semblat una carta molt ben fonamentada i molt explicativa de tot el que ha passat», va assegurar Cospedal abans de comparèixer davant la Comissió de Defensa del Congrés. «I sí, li segueixo donant suport», va destacar davant les preguntes sobre el futur de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Cospedal ja va manifestar el seu suport a Cifuentes poc després que saltés la polèmica sobre el màster obtingut en la URJC i va titllar de «mesquines, masclistes i miserables» les acusacions contra ella.