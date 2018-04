Investiguen a tres treballadores d'un col·legi per maltractar un nen autista

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Getafe està investigant a tres treballadores del col·legi públic d'educació especial Santiago Ramón i Cajal de Getafe per un presumpte delicte d'assetjament i tracte degradant així com un de lesions psicològiques a un escolar de 8 anys amb un trastorn d'autisme.

Així ho han confirmat a Europa Press fonts jurídiques, que han detallat que el jutge ja ha cridat a declarar en qualitat de investigades a la tutora del menor, a una altra professora de suport i a una auxiliar d'infermeria del centre després de la denúncia presentada pels pares el passat 10 de gener, com ha avançat la Cadena Ser.

Segons la denúncia penal, a la qual ha tingut accés Europa Press, els pares van començar a notar un "canvi brusc" en el comportament del seu fill, que estava sent tractat amb seguiment per part d'un metge psiquiatre de l'Hospital Gregorio Marañón. El nen presentava crisi d'ansietat i cridava reiteradament frases com "no em punxis" o "no em treguis fora".

Aquesta ansietat i els trastorns de conducta, segons consta en la denúncia, "no semblava obeir a una causa certa" i malgrat que, com assenyalen els pares, van comunicar la situació a l'escola, al quadern de comunicació diària no hi havia mai referència a el viscut pel menor a l'aula.

Davant d'això i moguts "per l'angoixa i la profunda preocupació" que tenien, van decidir col·locar-li un petit dispositiu localitzador / gravador a la seva roba per tal de detectar qui o què li estava causant aquests danys, i així ho van fer durant quatre dies al novembre . Després d'escoltar els enregistraments, van comprovar que els professors es dirigeixen a ell contínuament "en to desafiant, amenaçador, despectiu, degradant i moltes vegades jocós, que li estava ocasionant les alteracions de conducta, en no poder canalitzar-les un nen autista d'una altra manera".

En aquestes gravacions, s'escolta a una treballadora, en to alterat, que no deixa aixecar-se al nen perquè no ha acabat o el menor dient que va a estar bé, o que li deixi anar perquè li "fa por". "No m'espantis", arriba a dir el nen, mentre la treballadora li diu "que t'aguanti la teva tia".

També s'escolta a la professora o monitora rient d'ell per la seva forma de parlar o amenaçant amb punxar al cul si es porta malament o amb tirar-li aigua a sobre. També li arriben a dir que és "més dropo que la jaqueta d'un guàrdia" o es burlen d'ell dient-li que és "molt llest".

Els enregistraments van ser posats en coneixement del jutge, que al costat de la Fiscalia va procedir a convalidar-les i en el marc de les diligències obertes, va començar a realitzar els interrogatoris en la causa, que roman oberta.

Canvi de col·legi

Des de la Conselleria d'Educació i Investigació de la Comunitat de Madrid han explicat a Europa Press que el cas respon a un menor de 8 anys amb autisme que es trobava en aquest centre i del que van tenir coneixement el passat mes de novembre, quan els professors estaven canviant de roba a l'alumne i es van trobar que portava un dispositiu de gravació.

En preguntar als pares, aquests van explicar, segons Educació, que es tractava d'un GPS per tenir localitzat al petit en cas de pèrdua i que després d'aquest descobriment, el menor no va tornar a acudir al centre. Un mes més tard, la família va denunciar a la direcció del propi centre que el seu fill podria haver patit maltractaments i vexacions per part d'alguns treballadors del centre.

La direcció del centre, després de tenir coneixement d'aquesta denúncia, el va elevar a la Conselleria, que va treballar en dues vies: la inspecció educativa i la Unitat d'Assetjament Escolar, recentment creada per a aquest tipus de casos. Van començar a treballar en aquest sentit, i de forma paral·lela va arribar la denúncia davant el jutge.

El mateix jutge va demanar que es canviés de col·legi al menor, sol·licitud a la qual va accedir Educació immediatament, com han assenyalat, ja que es van posar a disposició de l'autoritat judicial des del principi, segons han explicat les mateixes fonts. De fet, asseguren que la inspecció educativa va acompanyar els pares a diversos centres perquè triessin el més adequat per al seu fill.

Finalment, es va procedir al canvi de col·legi -el menor està escolaritzat en un altre centre des llavors-, mentre que la via judicial està oberta. Des de la Conselleria no s'ha procedit encara a actuar per la via administrativa contra les treballadores investigades.

Des de l'Ajuntament de Getafe han explicat que no tenien coneixement del cas i que després d'assabentar-se'n, han contactat amb la Conselleria d'Educació, la DAT Sud i la direcció del centre, on li han explicat que es va obrir una investigació i es va posar en marxa el protocol contra l'assetjament.

Expedient als pares

La denúncia també recull les reaccions del col·legi d'educació especial posteriors a les converses gravades. En concret, després de detectar el dispositiu, els pares expliquen que no van rebre cap trucada del centre per interessar-se per l'estat de salut del menor i que sí van rebre una comunicació oficial del 14 de novembre on se'ls notifica l'obertura d'un expedient disciplinari, on se'ls cita a ells i es pretén prendre declaració al menor.

Els pares van escriure una carta demanant una reunió amb la directora i quan van acudir es van trobar amb una treballadora social i la tutora, que els va retreure què el menor no estava anant a classe i que anaven a activar el protocol d'absentisme escolar.

Més tard i després de contradiccions sobre la situació del menor, els pares es dirigeixen tant a la directora del centre com al Servei d'Inspecció Educativa de l'Àrea Territorial Madrid-Sud. A la primera li van justificar l'absència del seu fill a classe i van explicar que les recomanacions mèdiques apuntaven que no anés al centre escolar durant el període d'avaluació. També li van preguntar quin era el procediment per actuar en casos com aquest.

En el cas de la carta adreçada al director del Servei d'Inspecció, comunicaven el cas a aquest, destacant que acudien a ell per la reacció del centre, que "sorprenentment" havia obviat la part que afectava el menor i els havia obert un expedient disciplinari als pares.

Van rebre resposta de la carta de la directora, que els va citar per a una reunió al gener. El mateix dia en què estaven convocats va ser quan van presentar la denúncia "davant les sospites fundades que les alteracions brusques de comportament del seu fill, els temors i les frases que repetia obeïen a un assetjament i ostigamiento a les aules".

A més, ha pres declaració en qualitat de testimonis a tres persones més, com la directora del centre i la cap d'estudis, i té sobre la taula la sol·licitud de més testificals que ha sol·licitat la defensa, com la dels monitors que tenien cura el pati i el menjador, han explicat les mateixes fonts.