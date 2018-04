L'actriu porno que desafia Trump

L'FBI va escorcollar fa una setmana la casa de l'advocat personal de Donald Trump, Michael Cohen. Els agents van confiscar unes gravacions relacionades amb el pagament d'una important suma de diners a l'actriu porno Stormy Daniels a canvi de no airejar un suposat afer sexual amb l'actual president dels EUA l'any 2006. L'afer fa dies que esquitxa la cada vegada més desacreditada Casa Blanca per molt que Trump es queixés via Twitter que pateix una «caça de bruixes».

Dilluns va tenir lloc als jutjats de Nova York un capítol més del serial de moda als Estats Units. L'argument del dia era sucós: Stormy Daniels assisteix a l'audiència de Michael Cohen, l'home que va admetre haver-li pagat 130.000 euros a canvi del seu silenci sobre Trump. És a dir, un capítol de sexe, malversació (perquè Cohen hauria fet la transacció durant la campanya electoral de 2016) i un nou torpede a la línia de flotació del 45 president dels Estats Units.

El que falla és la climatologia. El cel de Nova York té gastroenteritis. La pluja i el vent actuen sense control: mullen les càmeres, sacsegen els trípodes i castiguen els pocs periodistes que fan guàrdia des del matí als Jutjats, situats al lower que fa ombra al Columbus Park, un agradable jardí on els més grans de la comunitat xinesa del Chinatown hi van a jugar al majong. Els periodistes busquen dos moments. L'entrada de Daniels als jutjats, i, sobretot, la sortida. Aquesta es produeix cap a quarts de 5 de la tarda, amb el temps més calmat.

Ara sí, una cinquantena de periodistes nacionals i internacionals envolten l'entrada de la New York County Supreme Court, un colossal edifici de granit, escenari de pel·lícules igualment col·lossals com Dotze homes sense pietat, El Padrí o Un dels Nostres.

Minuts abans de la sortida, els periodistes (continguts per una tanca a 10 metres de la porta) demanen a crits a un guàrdia que es posi a un costat perquè tapa la sortida. L'agent fa com si sentís ploure. És un duel entre empleats d'oficis sacrificats. «Vosaltres esteu aquí tot el dia aguantant però jo també», sembla dir «l'officer» amb la mirada. Finalment, però, acaba cedint per la insistència dels periodistes.

Instants després, surt Stormy Daniels, de nom real Stephanie Clifford, de 39 anys. Va vestida amb una brusa negra, sandàlies negres i vestit lila clar. Va seguida pel seu advocat Michael Adenatti, amb vestit fosc, que s'acosta a les escumes dels micròfons per anunciar que la seva clienta dirà unes paraules.

Daniels s'acosta decidida i comença a parlar: «Durant anys el Sr. Cohen ha actuat com si estigués per sobre de la llei... Mai ha pensat que dones com jo importessin. Això s'ha acabat. El meu advocat i jo ens assegurarem que això no torni a passar». I a continuació marxa amb el mateix ímpetu en direcció a un cotxe amb els vidres tintats. Una tanca de seguretat cau per la marabunta de periodistes que criden i fan fotos. Primer torpede llançat. A continuació, l'advocat Adenatti respon a les preguntes dels periodistes: «El Sr. Cohen és radioactiu. El Sr. Trump fa dècades que confia en ell, confiant-li els seus secrets més íntims. Les gallines són a punt de tornar al corral». És a dir, alguna cosa així com «qui sembra vents cull tempestats». Segon torpede llançat.