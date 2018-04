Denuncien que un equip de seguretat de l'ONU ha estat tirotejat a Duma

El director general de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), Ahmet Uzumcu, va denunciar que l'equip de seguretat de l'ONU desplegat a Duma va patir dimarts un tiroteig, el que va portar a suspendre la visita de l'equip d'inspectors que havia d'arribar ahir per revisar el lloc del suposat atac amb armes químiques perpetrat el 7 d'abril.

Uzumcu va traslladar aquest missatge en una reunió celebrada a la seu de la OPCW, on va deixar clar que l'equip de seguretat es va veure obligat a retirar-se, provocant l'ajornament de la visita dels inspectors prevista per a avui. L'OPAQ té previst revisar el lloc de l'atac que el 7 d'abril va acabar amb la vida d'unes 70 persones. El Govern dels Estats Units ha culpat el règim que presideix Bashar Al-Assad de l'atac, però tant l'Executiu de Síria com el rus han negat qualsevol responsabilitat i, de fet, han argumentat que aquest atac químic és un «muntatge» i mai va tenir lloc.

En un altre ordre de coses, tres empreses belgues han estat denunciades davant la Justícia del seu país per haver exportat a Síria i Líban entre 2014 i 2016 un producte que s'utilitza per fabricar armes químiques com el gas sarín sense l'autorització necessària, segons va revelar la revista Knack. Les tres companyies involucrades són A4E Chemie Trading, Anex Customs i Danmar Logistics i el judici començarà el proper 15 de maig a Anvers, després d'haver estat denunciades per les autoritats belgues de duanes.

En concret, aquestes empreses van exportar un total de 168 tones d'isopropanol en 24 enviaments entre maig de 2014 i desembre de 2016. També van vendre altres substàncies com metanol i acetona. No obstant això, Knack explica que aquestes tres empreses no van presentar l'autorització especial necessària per exportar aquest producte, un delicte que a Bèlgica està penat amb entre 4 mesos i cinc anys de presó.

Les empreses, però, han al·legat que sempre van actuar de «bona fe». «Sempre hem complert totalment amb els controls dels oficials de duana», va afirmar una portaveu de Danmar Logistics.

Permís especial



L'isopropanol és un component químic present a desinfectants i productes de neteja, però l'exportació del qual està subjecta a un permís especial quan té una concentració igual o superior al 95% perquè en aquests casos pot ser utilitzat per fabricar armes químiques com el gas sarín. Després de conèixer-se la notícia, formació ecologista Ecolo va culpar el Govern de Charles Michel.