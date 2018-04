El director de la CIA es va reunir la setmana passada amb Kim Jong-un

El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar que el director de la CIA, Mike Pompeo, es va reunir la setmana passada a Pyongyang amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. «La trobada va anar molt bé i es va formar una bona relació», va destacar. Hores després que The Washington Post tragués a la llum el viatge secret de Pompeo, candidat a secretari d'Estat, Trump va reaccionar a Twitter donant per certa la informació. Segons el president, s'estan estudiant els «detalls» de la trobada que ell mateix mantindrà amb Kim.

«La desnuclearització serà una cosa molt bona per al món, però també per a Corea del Nord», va assenyalar Trump, que des de la seva arribada a la Casa Blanca no ha estalviat crítiques i insults contra el dirigent nord-coreà, al qual s'ha referit com a «home coet» en diverses ocasions.

Dimarts, Trump va advertir que és possible que els esforços per preparar la reunió amb Kim -que es podria produir entre finals de maig i principis de juny- no siguin suficients. «Pot ser que les coses no surtin bé i no celebrem una reunió i haguem de mantenir la posició dura que hem adoptat», va assenyalar.

Per part seva, les autoritats de Corea del Sud van explicar que estan considerant la possibilitat de signar un tractat de pau amb Corea de Nord si es produeix la correcta desnuclearització de la península. Chung Eui Yong, el principal assessor de Seguretat Nacional del president sud-coreà, Moon Jae In, va assenyalar que tant Seül com Washington podrien estar disposats a signar un acord en un intent per recompensar Pyongyang per cedir davant les demandes i deixar de banda definitivament el seu programa nuclear. Les autoritats dels Estats Units i Corea del Sud es troben encara «mantenint converses sobre les formes en què es pot celebrar amb èxit la cimera intercoreana, així com la cimera entre els EUA i Corea del Nord», segons Chung.