Miguel Díaz-Canel, nou president de Cuba

Miguel Díaz-Canel ha estat confirmat aquest dijous a l'Assemblea Nacional de Cuba com a nou president del Consell d'Estat, és a dir, s'ha convertit en el successor de Raúl Castro com a cap d'Estat i de Govern de l'illa caribenya, que per primera vegada des de la Revolució de 1959 estarà governada per algú aliè a la família Castro.

Díaz-Canel va ser nominat dimecres a la Comissió Nacional de Candidatures com a president del Consell d'Estat però la decisió corresponia als 605 diputats que aquell mateix dia van prendre possessió dels seus escons. En el seu primer acte com a diputats, van votar en secret per ratificar els nominats per a l'òrgan executiu o triar altres noms.

Aquest dijous, al segon dia d'aquesta "sessió transcendental", com ha estat qualificada per la premsa oficial, s'han donat a conèixer els resultats i Díaz-Canel ha estat confirmat pels diputats com a cap del Consell d'Estat, d'acord amb el diari local 'Granma'.

Díaz-Canel ha obtingut 603 paperetes (99,83 per cent) i els altres nominats, un total de 30, han estat ratificats igualment amb entre el 99 i el cent per cent dels vots. Entre ells, destaca el que ha ocupat la vacant deixada per Díaz-Canel com a primer vicepresident del Consell d'Estat, Salvador Valdés Taula, el número dos del país.

El nou president, en lloc d'anunciar la conformació del Govern, en aquesta mateixa sessió, com era habitual, ha preferit posposar la designació dels seus membres a la propera sessió ordinària de l'Assemblea Nacional, prevista per al proper mes de juliol.

La seva única decisió executiva ha estat nomenar Valdés Mesa, de 72 anys, també com a primer vicepresident del Consell de Ministres, el que converteix a aquest membre del Buró Polític del Partit Comunista Cubà (PCC) en el seu número dos a tots els nivells .

Díaz-Canel ha aprofitat el seu primer discurs per lloar la "generació històrica" ??de Fidel i Raúl i ha aclarit que "el mandat donat pel poble" en el procés electoral que ha portat al seu ascens al poder "és el de donar continuïtat a la Revolució Cubana ".