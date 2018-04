Policies forals declaren que els fets d'Alsasua «van ser clarament una pallissa»

Els policies forals que van acudir al bar Koxka a la matinada del 15 d'octubre de 2016, quan van ser agredits dos guàrdies civils i les seves parelles, van corroborar durant el judici que se celebra a l'Audiència Nacional que el que va passar aquell dia no va ser una baralla, sinó que «va ser clarament una pallissa». Els agents van ser els primers a arribar al lloc dels fets, poc després de dos quarts de cinc de la matinada, i van explicar al tribunal que el primer que es van trobar en arribar allà va ser força gent -unes 40 persones «com a mínim»- al carrer i el tinent estirat a terra, amb sang a la boca i molt mal en una cama, acompanyat de la seva xicota.

El sergent, per la seva banda, estava alterat, «plorant», i tenia la camisa, que era de color blanc, «plena de soles de sabata». «Va ser molt impactant», va explicar un dels policies forals, motiu pel qual van trucar a una ambulància. Segons la seva versió, «estava clar» que la gent que hi havia allà coneixia la condició dels dos guàrdies civils, ja que els deien als forals que ells eren d'Alsasua i «que no els seguissin el joc» als agents de la Benemèrita i «que no es posessin del costat dels guàrdies».

Un dels agents va comentar que l'«ambient» que es van trobar aquella nit a la zona de bars on es troba el Koxka és semblant cada vegada que han d'intervenir, en el sentit que han d'«actuar de pressa» per sortir d'allà com més aviat millor perquè de seguida «comencen els crits» contra ells. «La gent allà ha begut i l'ambient és el que és», va afegir.