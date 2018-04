Les proves d'ADN a 9 soldats per una agressió sexual a una companya, negatives

Les proves d'ADN realitzades a nou militars de la caserna de Bobadilla (Màlaga) per l'agressió sexual denunciada per una soldat han resultat negatives, segons va confirmar el seu advocat, Javier Rincón. El lletrat va explicar que les proves realitzades als militars no coincideixen amb les restes de semen trobades a les mitges de la víctima, que va denunciar haver estat agredida sexualment després d'haver estat drogada en un bar en el qual celebrava una festa al costat dels seus companys. L'advocat creu que aquest resultat genètic demostra que «algú de fora va entrar a la caserna». «La dada objectiva és que algú va entrar a la caserna i va dipositar material genètic a les mitges contra la voluntat de la meva clienta», va assegurar.

La soldat està «molt afligida» per aquest resultat d'ADN, segons va revelar l'advocat, que creu que «es podria fer més i millor del que s'està fent» per aclarir el succés. El lletrat va insistir que l'agressió sexual va haver de tenir lloc dins de la caserna, ja que hi ha companys que la van veure sortir del bar i un d'ells fins i tot la va acompanyar fins a la instal·lació militar, la va ajudar a canviar-se i la va ficar al llit. «Fins que ella té memòria no recorda cap episodi sexual», va destacar.