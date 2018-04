Arresten un jove a Tenerife per injúries a la Corona

La Policia Nacional ha detingut un jove a Tenerife com a presumpte autor d'un delicte d'odi i injúries greus contra la Corona. L'arrestat és Roberto Mesa, activista prosahrauí vinculat també amb altres moviments socials, detingut a primera hora a casa seva al municipi de La Laguna, per ser traslladat a la Comissaria de la Policia Nacional, on es va organitzar una concentració de suport a aquesta persona.

La detenció es va produir arran d'una causa que es troba oberta al Jutjat d'Instrucció Número 5 de Santa Cruz de Tenerife per una investigació qualificada com d'alta complexitat per diferents delictes que està declarada com a secreta, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC).

Mesa està acusat d'un presumpte delicte d'odi i injúries per comentaris escrits al seu compte de Facebook, on va arribar a escriure amb motiu de la visita a l'illa del rei Felip VI «els borbons als taurons» o «em cago en la monarquia, en el Rei i en tots els seus cossos repressius».