Cifuentes porta a la Fiscalia irregularitats en el Campus de la Justícia amb Aguirre

L'Executiu de Cristina Cifuentes va decidir traslladar a la Fiscalia General de l'Estat una denúncia amb possibles «irregularitats» en la gestió del projecte del Campus de la Justícia a l'època d'Esperanza Aguirre com a presidenta del Govern autonòmic. Aquest pas respon a un dictamen de l'Advocacia General encarregat per la Comunitat de Madrid sobre el projecte dissenyat pel llavors Govern d'Aguirre per concentrar a Valdebebas tots els organismes judicials i on es recull que s'han detectat incompliments de manera «sistemàtica» de les normes més essencials de contractació pública i comptabilitat.

Fa unes setmanes, el conseller de Presidència i Justícia i portaveu del Govern de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, anunciava que el Govern autonòmic havia elevat el 3 d'abril a l'Advocacia General de la Comunitat de Madrid l'informe de la Cambra de Comptes sobre el Campus de la Justícia perquè valorés si calia prendre mesures. Llavors va assenyalar que a l'informe hi havia «xifres i dades» que a tothom generen «dubtes en la forma de gestió».

Va ser el mateix Garrido qui va explicar que després de l'avaluació de l'Advocacia General de la Comunitat de Madrid, que recollia que podien existir «il·lícits penals», han fet el pas de traslladar l'assumpte a la Fiscalia. Ara, ha de ser aquesta la que decideixi si hi ha indicis de criminalitat i, si s'escau, si remet el cas al jutjat. Garrido va assegurar que en aquest moment des del Govern autonòmic es valora personar-se com a acusació particular.

Per part seva, el Grup Parlamentari de Ciutadans va assegurar que el Govern autonòmic «no només fa trampes i desprestigia la universitat pública amb el màster» de la presidenta de la Comunitat de Madrid, sinó que «hi ha dubtes raonables» sobre la independència del Tribunal Administratiu de Contractació.

La diputada Dolores González Pástor va afirmar que el Govern autonòmic està incomplint la llei, perquè «en comptes de tenir un Tribunal de contractació amb majoria de membres independents» hi ha «una majoria de membres elegits» pel Govern.