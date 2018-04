Dos immigrants morts i més de cent ferits en accidentar-se un camió a Turquia

Almenys dues persones van morir i més d'un centenar van resultar ferides després de patir un accident un camió que traslladava immigrants indocumentats a la província turca d'Erzurum (est). Segons les informacions recollides pel diari local Hurriyet, l'accident va tenir lloc a la localitat de Horasán després que el conductor perdés el control del vehicle i es sortís de la carretera per causes que es desconeixen. Un total de set ambulàncies i cinc dotacions de bombers, així com equips de l'Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD) es van desplaçar al lloc del succés per evacuar els ferits. Les autoritats van anunciar l'obertura d'una investigació i van llançar una operació de crida i cerca per localitzar el conductor, que va fugir després de l'accident.

Turquia s'ha convertit en els últims anys en un punt de trànsit de migrants que intenten arribar a Europa des del Pròxim Orient i els països centreasiàtics, especialment l'Afganistan. Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea (UE) van arribar al març de 2016 a un acord amb Ankara per deportar a Turquia tots els migrants que arribessin a Grècia de forma irregular. L'acord ha estat denunciat en nombroses ocasions per organitzacions pro-drets humans.