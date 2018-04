Les dues Corees acorden obrir una línia telefònica directa entre els seus líders

Els governs de Corea del Sud i Corea del Nord han acordat obrir una línia telefònica directa entre els seus respectius líders de cara a la cimera que celebraran el 27 d'abril, segons va confirmar la Presidència sud-coreana. «La línia directa entre els líders serà connectada i els funcionaris al nivell de treball duran a terme una trucada de prova», va explicar el portaveu de la Casa Blava, Kim Eui Kyeom.

L'anunci va arribar tot just un dia després que els dos governs pactessin que la cimera entre el president sud-coreà, Moon Jae In, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, sigui retransmesa en directe. La trobada entre Moon i Kim està prevista per al proper 27 d'abril i té com a objectiu principal fixar un escenari idoni per dialogar sobre la desnuclearització de la península de Corea, qulecom al que Kim es va comprometre al març durant la seva reunió a Pequín amb el president xinès, Xi Jinping.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va insistir que es retirarà de la reunió amb el líder nord-coreà llevat que la cimera resulti «fructífera». «Si no crec que hagi de ser fructífera no hi aniré», va assegurar el magnat novaiorquès, que va afegir que en tot cas farà tot el possible per mantenir una reunió «de gran èxit» amb Kim. «Si no ho és, amb respecte deixaré la reunió», va reiterar. Donald Trump té intenció de reunir-se amb el líder de Corea del Nord al maig o a principis de juny per tractar la qüestió de la desnuclearització de la península de Corea.