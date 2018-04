El Govern assegura que ETA «no aconseguirà res amb la desaparició»

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que ETA no aconseguirà cap benefici després d'anunciar l'entorn de la banda i els anomenats mediadors que l'organització criminal anunciarà la seva dissolució a primers de maig. «ETA no va aconseguir res per deixar de matar i res aconseguirà per la seva declaració de desaparició», va assegurar el ministre al Senat.

El titular d'Interior va assegurar que el Govern estarà sempre al costat de les víctimes i, sobretot, treballarà per a l'esclariment dels casos que encara queden per resoldre. «El Govern va defensar el relat que realment ha passat, perseverant la memòria, dignitat i justícia de les víctimes del terrorisme», va defensar. Zoido va recordar que «ETA ha estat derrotada operativament i policial» i que «no ha aconseguit cap dels seus objectius pels quals van matar i van estendre el terror a Espanya durant tants anys».

Per part seva, el secretari general de Pau i Convivència del Govern Basc, Jonan Fernández, va afirmar que, en cas que es confirmi, la dissolució d'ETA seria una «molt bona notícia», atès que posaria fi a 50 anys «d'una història negra i terrible», encara que va reclamar a la banda que sigui «clara» a l'hora de realitzar l'anunci.

El membre del Grup Internacional de Contacte (GIC) Alberto Spectorovsky va confirmar que ETA es dissoldrà el primer cap de setmana de maig, «si no hi ha un imprevist d'últim moment». «La declaració que ETA ja no hi serà més serà molt clara. No quedarà cap dubte a ningú», va assegurar. Spectorovsky va afirmar que la dissolució s'escenificarà al País Basc francès i es realitzarà amb «certa cobertura internacional».