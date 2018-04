Merkel i Macron admeten que hi ha discrepàncies sobre la reforma de la UE

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, estan convençuts que podran preparar per al juny un paquet de propostes de reforma de la Unió Europea, malgrat les diferències que hi ha entre París i Berlín sobre com i fins on caldria modificar l'arquitectura econòmica i financiera. En una compareixença conjunta prèvia a un dinar de treball a la Cancelleria, Merkel es va mostrar optimista pel que fa al desenvolupament de la Unió Bancària, ja que «estem d'acord que l'Eurozona no és prou resistent a eventuals noves crisis».

La cancellera no va avalar, però, altres propostes estrelles del president gal, com la creació d'un ministre de Finances o la dotació d'un pressupost únic, des del convenciment, i això és una constant a la posició alemanya, que cada país ha d'assumir les seves responsabilitats i deutes.

Macron va reiterar que en la seva visió de la UE del futur els Estats mantindran sobirania econòmica i financera, fet que no vol dir que no calgui revisar l'engranatge i instruments actuals per apuntalar un bloc que s'esquerda pel nord i per l'oest com a conseqüència dels nacionalismes. «Hi ha discrepàncies, però necessitem un debat obert», va afegir.