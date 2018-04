El nou president cubà assegura que «la Revolució continua»

Miguel Díaz-Canel es va convertir en el successor de Raúl Castro a la Presidència de Cuba, un relleu històric perquè per primera vegada des de la Revolució de 1959 l'illa caribenya estarà governada per algú aliè a la família Castro, si bé va aprofitar el seu primer discurs per aclarir la incògnita del futur: «La Revolució continua». Díaz-Canel havia estat àmpliament assenyalat en els últims anys com el favorit per recollir el testimoni de Fidel i Raúl. Els pronòstics es van confirmar dimecres quan la Comissió de Candidatures Nacionals el va nominar per al càrrec de president del Consell d'Estat, l'òrgan que acumula el Poder Executiu a Cuba.

Díaz-Canel va ser confirmat com a president del Consell d'Estat per 603 vots (un 99,83 per cent). Els altres nominats també van ser ratificats amb entre un 99 i un cent per cent. D'acord amb la tradició cubana, Díaz-Canel hauria d'haver aprofitat aquesta sessió per proposar un Govern i que aquest fos aprovat pel Parlament, però, «donada la importància de la decisió», va optar per ajornar la conformació del Consell de Ministres fins a la primera sessió ordinària de l'Assemblea Nacional, prevista per al mes de juliol.

La seva única decisió executiva va ser nomenar Salvador Valdés Mesa, de 72 anys, com a primer vicepresident del Consell de Ministres, fet que el converteix en el seu número dos a tots els nivells, ja que l'Assemblea Nacional el va triar com primer vicepresident del Consell d'Estat, vacant que deixa Díaz-Canel.

Per part seva, Raúl Castro es va acomiadar de la Presidència de Cuba, càrrec que ha ocupat durant els últims deu anys, reivindicant Díaz-Canel com a successor legítim per la seva «capacitat de treball» i la seva «fidelitat cap a la Revolució», encara que també va llançar una advertència: «No podem cometre errors». «El company Díaz-Canel no és un improvisat, al llarg dels anys ha demostrat maduresa», va afegir.