Pablo Iglesias tanca la crisi a Madrid amb una candidatura unitària encapçalada per Errejón

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va anunciar que manté la seva confiança en el dirigent Íñigo Errejón i dona suport a la seva candidatura a les primàries per a les eleccions autonòmiques de Madrid de 2019, en què concorrerà com a cap d'una llista d'«unitat» fruit d'un acord amb el secretari general del partit a la comunitat autònoma, Ramón Espinar. Així ho va anunciar el líder de Podem a la roda de premsa que va oferir a la seu del partit, acompanyat precisament per Errejón i Espinar, amb l'objectiu de donar per tancada la greu crisi oberta després de la filtració «per error» d'un polèmic document per part de l'exdirigent Carolina Bescansa en què proposava a l'exnúmero dos un pla per acabar amb el lideratge d'Iglesias en el futur.

«La meva obligació en aquestes hores era intentar trobar una solució i gràcies a Ramon i a Íñigo avui portem una proposta d'unitat des de la pluralitat», va afirmar Iglesias en la que va ser la seva primera reacció després d'obrir-se la polèmica, en ple procés de primàries per configurar la candidatura madrilenya amb les seves respectives tensions.

Així, després de més de 24 hores de silenci absolut per part de la direcció estatal del partit, i amb tots els escenaris sobre la taula, Iglesias va optar per mantenir la seva «confiança» en Errejón; 24 hores en què el secretari d'Anàlisi Estratègica s'ha esforçat a negar qualsevol tipus de relació amb el pla difós per Bescansa, que va titllar fins i tot de «delirant», i del qual ella mateixa s'ha desvinculat.

«Vull agrair a Ramon la seva generositat, la seva capacitat de cedir i el seu treball al capdavant de Podem Madrid com a secretari general. I he escoltat Íñigo i confio en ell per ser el candidat de Podem i el proper president de la Comunitat de Madrid», va afirmar Iglesias, que va celebrar haver trobat una «solució d'unitat i pluralitat».

«Els inscrits em van encarregar tenir cura de Podem i és un honor per a mi seguir fent-ho», va destacar, abans de cedir la paraula i el protagonisme a Errejón i Espinar. De fet, va abandonar la sala de premsa sense respondre a les preguntes dels periodistes.

Per la seva banda, Errejón i Espinar van confirmar el seu acord per unir els seus equips a les primàries que ha posat en marxa el partit, després de dies de tensions generades, primer, per l'avançament del procés acordat per la direcció autonòmica i, després, per les reticències dels «errejonistes» a confirmar la candidatura del diputat fins a no veure del tot garantida la seva «autonomia» a l'hora de portar la seva campanya.



«Crisi moral»

«La Comunitat de Madrid té una gran crisi moral i de credibilitat que exigeix que estiguem a l'alçada, que sapiguem col·laborar, posar per davant els interessos col·lectius i aixecar una candidatura guanyadora, i hem començat avui, que avui s'escrigui que hem posat la primera pedra d'una candidatura guanyadora», va afirmar Errejón. Per la seva banda, Espinar va assegurar que Errejón és «la persona adequada per encapçalar la candidatura».