El PP aconsegueix l'alcaldia d'Alacant gràcies al vot d'una regidora trànsfuga

El «popular» Luis Barcala es va convertir en el nou alcalde de la ciutat d'Alacant gràcies al vot en blanc d'una regidora trànsfuga de Podem. Cap candidatura va aconseguir la majoria absoluta i la socialista Eva Montesinos es va quedar amb 14 dels 15 vots que necessitava perquè el PSPV seguís al capdavant del consistori. Montesinos va rebre els 14 vots del seu partit i dels seus exsocis a l'equip de govern Compromís i Guanyar Alacant, mentre que la no adscrita i exregidora de Podem Nerea Belmonte va votar en blanc i el no adscrit i ex de Cs Fernando Sepulcre va emetre un vot nul en votar-se a si mateix escrivint el seu nom. Barcala va sumar només els vots dels seus vuit regidors populars, i va aconseguir la vara de comandament en ser la formació més votada a les eleccions. L'altra candidata, la líder de Cs Yaneth Giraldo, va obtenir el suport dels seus cinc companys de formació.