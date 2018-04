Un testimoni de la defensa d'un acusat per l'agressió d'Alsasua admet pressions

Un testimoni de l'agressió d'Alsasua aportat per la defensa del principal acusat, Ohian Arnanz, va admetre en el judici que s'ha sentit «una mica» pressionat pels pares d'aquest per anar a declarar i que, segons ell, els responsables «van anar contra els guàrdies civils». El testimoni, conegut a la localitat navarresa com Paulette, va dir a preguntes de l'advocat de María José N.C. i Pilar P.O., les xicotes dels agents de la Benemèrita, que ell no volia declarar en el judici, però que li havien insistit «els pares de Ohian».

Immediatament, l'advocat li va preguntar si s'havia sentit «pressionat», a la qual cosa va respondre que «una mica». El fiscal del cas demana per a Ohian Arnanz una pena de 62 anys i mig de presó per lesions i amenaces terroristes. Posteriorment, Paulette va publicar un comentari al seu compte de Twitter en què va intentar fer un aclariment: «A veure, això que m'han pressionat per anar a declarar no és així, s'ha interpretat malament, només em van insistir amb tot el respecte del món. Només volia aclarir això. No he tingut cap pressió de ningú», va afirmar.



Conversa sobre els fets

A preguntes del mateix lletrat durant el judici, Paulette va admetre que després dels fets va parlar amb el germà de María José N.C., a qui va donar el seu «punt de vista» sobre el que va succeir. «Li vaig dir que sí que pensava que hi havia gent que havia anat contra ells (els guàrdies civils), però que han ficat gent que no hauria d'estar aquí», va explicar.