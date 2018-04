Els demòcrates dels EUA denuncien Rússia i la campanya de Trump

El Comitè Nacional del Partit Demòcrata va presentar una denúncia contra el Govern de Rússia, la campanya electoral de l'actual president dels Estats Units, Donald Trump i el portal Wikileaks per conspirar durant els mesos previs a les eleccions de 2016 perquè el magnat novaiorquès sortís vencedor. La demanda va ser presentada davant un Tribunal federal de Manhattan i en ella s'alerta d'una suposada conspiració per perjudicar la candidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, i afavorir Trump. La trama consistiria en ciberatacs contra el Partit Demòcrata i en la difusió interessada d'informació, segons The Washington Post.

«Durant la campanya presidencial de 2016, Rússia va llançar una gran ofensiva contra la nostra democràcia i va trobar un soci interessat i actiu en la campanya de Donald Trump», va assegurar el president del Comitè, Tom Perez, que va alertar d'una «traïció sense precedents» a la història dels Estats Units.

El Partit Demòcrata reclama milions de dòlars com a compensació pels danys patits com a conseqüència dels ciberatacs, en la mesura que considera que van perjudicar la seva capacitat de comunicació, recaptació i funcionament en general. Afirma, a més, que els seus empleats van patir persecució i fins i tot amenaces de mort. Els demòcrates reclamen també que les tres parts denunciades reconeguin públicament que van conspirar per atacar el sistema informàtic del partit que donava suport a Clinton i robar-li la informació.

En el cas de la implicació russa, la demanda podria trobar-se amb límits legals, tenint en compte que la majoria de les lleis dels Estats Units concedeixen impunitat als governs d'altres països. El Partit Demòcrata sosté que aquesta excepció no té cabuda, ja que Rússia va violar la propietat privada de la formació nord-americana.

La llista de noms denunciats no inclou el de l'actual inquilí de la Casa Blanca, però sí el de diverses persones del seu entorn més proper, com el seu fill gran, Donald Trump Jr., el seu gendre i assessor, Jared Kushner, i els principals responsables de la seva campanya.