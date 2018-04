Un home assassina l'exparella i la mare d'aquesta a Vitòria

L´assassí, en el moment de llançar-se per la finestra.

Un home de 46 anys va ser detingut a Vitòria per causar la mort de la seva exparella, de 43 anys, i la mare d'aquesta, de 69. L'assassí es va atrinxerar a l'habitatge on es van produir els fets i va resultar ferit després de llançar-se al buit des d'un vuitè pis i caure al matalàs col·locat pels Bombers. L'home va ser portat a l'hospital, on es troba detingut.

Agents de l'Ertzaintza que es van traslladar al lloc es van trobar amb una dona morta i una altra ferida greu, que va ser evacuada a l'Hospital de Txagorritxu, on finalment va morir.