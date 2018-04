Multen un ciclista a València per anar a 77 quilòmetres per hora

Pujar amb bicicleta les empinades costes cap a Barx des de Gandia o des de Simat de la Valldigna és un exercici dur que centenars d'esportistes realitzen cada cap de setmana. I baixar, òbviament, es converteix en una distracció no eximeix d'adrenalina a aquells que gaudeixen amb la velocitat. Però atenció perquè també els ciclistes estan obligats a complir les normes de circulació, i la Guàrdia Civil de Tràfic ha començat a prendre mesures en aquest sentit.

Un ciclista ha revelat que aquest 14 d'abril, just al migdia, va ser multat per la Guàrdia Civil després de ser detectat per un radar circulant a 77 quilòmetres per hora. El punt en el qual els agents van muntar el dispositiu de control de velocitat és a la perllongada i vertiginosa rampa de descens que va des de la Drova fins al primer pont en direcció a Gandia, un tram de carretera que permet als ciclistes més atrevits aconseguir fins als 80 quilòmetres per hora tot i que la velocitat està limitada a 60 per a tot tipus de vehicles, incloent els de les dues rodes..

En ser fotografiat pel radar mòbil, una patrulla de la Guàrdia Civil de Tràfic va parar al ciclista, al que se li va imposar una multa de 100 euros, sense retirada de punts del permís de conduir.

Van ser tres els ciclistes que van ser captats a una velocitat excessiva en aquest punt, tots ells caçats pel radar i multats per aquest motiu.