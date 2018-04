Tania Sánchez, número dos d'Errejón a la llista a la Comunitat de Madrid

El dirigent de Podem Íñigo Errejón va informar que la diputada per Madrid i membre de la direcció autonòmica, Tania Sánchez, ocuparà el segon lloc de la llista amb la qual concorrerà a les primàries del seu partit per configurar la candidatura de les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid de 2019. «Per a mi és un honor que Tania Sánchez m'acompanyi de número dos a la candidatura», va confirmar Errejón. «És una persona d'enorme experiència en la política madrilenya», va destacar. El secretari d'Anàlisi Estratègica i també diputat per Madrid al Congrés va explicar que es tracta d'una decisió amb la qual el secretari general, Pablo Iglesias, està d'acord, perquè li sembla «bé» que formi els equips amb els quals el precandidat tingui «confiança».

«Pablo ha estat el primer a saber-ho i m'ha dit que li semblava molt bé. Ja sabia que portàvem molt de temps treballant en una alternativa per a la Comunitat de Madrid, i ja coneix la seva experiència sobrada en la política madrilenya i el seu coneixement de les necessitats en termes d'infraestructures, econòmics, de transport i mobilitat. No ha estat una sorpresa per a ell», va assegurar el secretari d'Anàlisi Estratègica de Podem.