«Europa queda tocada amb el cas Puigdemont»

Testimoni d'excepció al Vaticà del silenci sepulcral posterior a l'esbroncada del rei Joan Carles a Zapatero i Rajoy o de la badada de Francisco Fernández Ordóñez, ministre d'Adolfo Suárez, quan va oferir a Nova York al director del MoMA un quadre de Velázquez a canvi del Guernica, Jorge Dezcallar va viure l'11-M de 2004 el dia més amarg de la seva existència per no haver pogut evitar aquell brutal atemptat islamista a Madrid quan exercia la direcció de l'espionatge espanyol. El diplomàtic, columnista d'Editorial Prensa Ibérica, plasma ara les seves vivències, unes de divertides i altres de doloroses, per més de mig món a El anticuario de Teherán (Península), una obra per la qual desfilen les seves impressions sobre els reis, presidents, ministres, actors i intel·lectuals amb els quals ha anat tractant.

Pel seu llibre El anticuario de Teherán hi desfilen reis, presidents, ministres, actors i intel·lectuals. Quina és la millor persona que ha tractat de totes elles?

Nelson Mandela. Sens dubte era un personatge d'una categoria moral i d'una elegància personal inigualable.

Què els diu als que critiquen la Transició, de la qual vostè se sent orgullós partícip?

La Transició la critiquen els ignorants i gent que no la va viure.

Què va fer decidir José María Aznar a ficar-se al vesper de la guerra de l'Iraq i a posar els peus a sobre de la taula de George Bush?

Aznar tenia una idea i un projecte per a Espanya i va pensar que podia aconseguir els seus objectius no anant de la mà de França ni d'Alemanya sinó al costat del Regne Unit i els Estats Units. Està clar que va ser una aposta que li va sortir malament.

Aznar el va nomenar president del Cesid per convertir-lo en el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Com se sent per haver fallat en l'11-M?

Evitar atemptats d'aquesta importància no depèn únicament del CNI, però li puc assegurar que va ser el dia més trist de la meva vida. No sé fins i tot si amb una major coordinació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat haguéssim evitat aquesta massacre.

Quina participació tenia el rei Joan Carles en les qüestions de seguretat nacional i en les relacions internacionals?

El Rei ha estat sempre informat de les qüestions de seguretat però sense participació directa en les decisions. D'altra banda, el rei Joan Carles ha estat el millor ambaixador d'Espanya i el millor ambaixador de les nostres empreses.

Com van reaccionar Zapatero i Rajoy quan el rei Joan Carles els va esbroncar davant vostè a l'ambaixada d'Espanya al Vaticà per estar tot el temps barallant-se en comptes de posar-se d'acord per resoldre els principals problemes d'Espanya?

El Rei els va dir que parlessin de l'estructura territorial del país, de l'educació i del problema del terrorisme en comptes d'estar tot el dia barallant-se. Es van quedar callats mirant-se les puntes de les sabates i no van saber reaccionar a l'esbroncada.

També va ser vostè testimoni de com la reina Sofia va forçar Zapatero a agenollar-se davant el cadàver de Joan Pau II malgrat la resistència del president del Govern socialista.

La reina Sofia es va adonar que Rodríguez Zapatero estava en un segon pla davant el túmul de Joan Pau II i li va dir que aquell no era el seu lloc i que havia d'estar a la primera fila. Zapatero li va fer cas i es va agenollar davant el Papa.

Com era l'ambient al Vaticà respecte d'Espanya quan Zapatero tramitava la llei del matrimoni homosexual?

Al Vaticà no li va agradar gens la idea. Entenien que es fes però mantenien que el matrimoni és la unió d'un home i una dona amb la finalitat de la procreació. A més, els preocupava moltíssim que s'estengués l'exemple a Iberoamèrica. Van ser anys tempestuosos en les relacions entre els dos països perquè el Govern no em donava temps per prevenir el Vaticà. Era tot molt precipitat, fins al punt que el dia que es va aprovar la llei de matrimoni homosexual, el rei Joan Carles es trobava al Vaticà per a l'entronització de Benet XVI.

Què li suggereix el polèmic gest de la reina Letizia a la reina emèrita Sofia per voler fer-se una foto amb les seves netes a la sortida de la catedral de Palma?

La reina Sofia és molt àvia i tots els avis necessitem estimar els nostres nets. És una dona admirable, professional i molt detallista.

Té el rei Mohamed VI ben controlat el moviment islamista marroquí?

No és possible controlar res totalment, però el Marroc té dues armes importantíssimes: el rei té la legitimitat política i religiosa i a més el pare, Hassan II, va trencar l'espinada dels moviments islamistes ficant-los en el joc polític.

Veu més fàcil que Ceuta i Melilla s'integrin al Marroc que Espanya recuperi Gibraltar?

Els gibraltarenys no seran espanyols fins que sentin que viuen millor com a espanyols que com a britànics. El mateix succeeix amb els ceutins i melillencs, que se senten millor com a espanyols que com a ciutadans marroquins.

Com va aconseguir aturar l'oferta absurda de Francisco Fernández Ordóñez, quan era ministre d'Hisenda d'Adolfo Suárez, al director del MoMA d'entregar-li un quadre de Velázquez a canvi del Guernica de Picasso pel qual no havia de pagar res perquè era d'Espanya?

Quan vaig escoltar l'oferta vaig fer un salt de l'ensurt i l'endemà vaig anar a veure el director del MoMA per deixar-li clar que Espanya no estava disposada a oferir res per quelcom que en tot cas ja era nostre: El Guernica és nostre, li vaig dir, i el ministre va tenir un dia abans una badada.

Què ha canviat substancialment al món amb l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units?

Amb Trump, els Estats Units han renunciat al lideratge mundial. No veig una política exterior coherent, actua per impulsos i crec que enviarà el món a una multipolarització molt important amb barreres proteccionistes i que debilitarà les institucions encarregades de resoldre els conflictes.

Vostè troba a faltar avui un projecte de país per a Espanya que en la seva opinió tenien Felipe González i Aznar. M'ho explica?

Tant González com Aznar sabien el que volien per a Espanya i sabien el que havia de ser el país 15 anys després. Tenien ambició i disposició, però va arribar la crisi econòmica i el problema català, que s'han endut totes les energies governamentals. No veig una idea clara del que és ara Espanya.

Com és possible que el CNI no s'hagi assabentat de l'operació dels independentistes de portar les urnes a les meses electorals del referèndum il·legal d'autodeterminació de Catalunya?

Ni idea, però el CNI de la meva època no estava pendent de Catalunya ni seguia cap partit polític legal a Espanya. El CNI fa el que li demana el Govern i ara s'ha complicat la situació perquè hi ha partits que volen proclamar la República. Quan al CNI se li encomana una funció necessita temps per dur-la a terme.

Qui queda més tocada, Espanya o Europa per la negativa d'un tribunal local alemany a l'euroordre del Tribunal Suprem per extradir Puigdemont?

La que queda tocada és Europa pel cas Puigdemont. Aquest no és un problema entre governs sinó entre jutges i l'euroordre és un mecanisme inclòs a Schengen. Que un jutge d'un land entri a valorar un tema de política interna d'Espanya a Alemanya no em sembla bé. Jo no dic que Alemanya sigui menys democràtica que Espanya perquè no permeti els partits independentistes.

Per què està perdent Espanya la batalla amb l'independentisme català davant la premsa internacional, que tracta Espanya com si fos una dictadura?

Cap país ha reconegut la independència de Catalunya i això és un èxit, però els independentistes utilitzen molt bé la seva imatge i la propaganda. El Govern no ha sabut contrarestar aquesta propaganda i només dona una resposta judicial insuficient a un problema que és polític.