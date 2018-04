Un expres d'ETA critica que la banda terrorista «s'hagi entregat»

Jon Iurrebaso Atutxa, expres d'ETA que va exercir de negociador amb el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2005 i 2007, va criticar que l'organització terrorista «s'ha entregat políticament, ètica i estètica», a més de «condicionar i pretendre mutilar futures generacions de lluitadors i lluitadores». En un article d'opinió enviat als mitjans de comunicació, Iurrebaso va fer referència al comunicat d'ETA de divendres i va advertir que la banda «no recorda» que va néixer «per aconseguir l'alliberament nacional i social d'Euskal Herria».

Per això, considera que, en aquest cas, el primer que hauria d'haver fet ETA és «demanar perdó a Euskal Herria per abandonar la lluita sense haver aconseguit els objectius pels quals va néixer». «En segon lloc, hauria d'haver demanat perdó als centenars de militants (i no militants) que en aquesta lluita han donat el més preuat que té l'ésser humà, la vida. Hauria d'haver demanat perdó a tots i cada un dels cercles propers dels centenars de militants morts i assassinats en defensa de l'alliberament integral d'Euskal Herria», va afegir.

En aquesta línia, va insistir que ETA hauria d'haver demanat perdó a tots i cadascun dels presos i «de la mateixa manera hauria d'haver fet el mateix amb els deportats i fugits, que no poden tornar a Euskal Herria perquè anirien directament a la presó».

«I hagués hagut de demanar perdó i més quan ETA ha lliurat el seu arsenal armat i, el que és encara més terrible, quan ha lliurat la seva teoria i pràctica revolucionària sobre l'alliberament nacional i social d'Euskal Herria», va expressar.

A més, va criticar que ETA «s'ha entregat políticament, ètica i estètica, ha entregat tot el seu bagatge i fins i tot arriba a dir que tot el que ha passat, els gairebé 60 anys de lluita política militar per la supervivència d'Euskal Herria i el seu poble, mai hauria de haver ocorregut». «Aquesta última frase si més no reflecteix el rebuig al seu passat. És a dir, demana perdó, rebutja el seu passat i promet en nom de les generacions futures que mai tornarà a passar», va dir.