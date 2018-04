La consellera de Seguretat del Govern Basc, Estefania Beltrán de Heredia, va admetre que troba a faltar una «reflexió crítica» d'ETA i va destacar la tasca de l'Ertzaintza en la lluita contra el terrorisme. D'altra banda, va afirmar que no s'ha demanat la col·laboració de l'Ertzaintza per identificar les armes lliurades per ETA l'any passat, tot i que «les mans estan esteses per col·laborar en tots els aspectes que garanteixin la seguretat».