El PP afirma que ETA no pot«dictar el futur» i qualifica el seu comunicat de «repugnant»

El comunicat en el qual ETA va demanar perdó a algunes de les seves víctimes va continuar ahir provocant una allau de reaccions. Així, el president del PP basc, Alfonso Alonso, va afirmar que no es pot permetre que ETA «dicti el futur» i va rebutjar el seu «repugnant comunicat», fruit d'una «ment criminal i psicòpata». Així mateix, va indicar que no li importa que «no els demani perdó» perquè «no perdonarem mai ETA».

El president del PP basc va qualificar el comunicat de «repugnant» i va assegurar que és «profundament immoral». Segons la seva opinió, es torna a reafirmar el que és ETA, «no renuncien al que són» i «tornen a reafirmar que mataven perquè volien imposar un model, volien separar Euskadi d'Espanya, perquè volien la independència d'Euskadi, trencar Espanya».

Per part seva, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va afirmar que espera que en el moment de la seva desaparició, ETA pensi «en totes les víctimes que ha provocat», de manera que espera que la seva declaració de dissolució sigui «clara, sòbria i amb intenció reparadora; capaç de reconèixer la injustícia de l'immens dolor que va provocar». «Es tanca definitivament aquesta etapa. ETA desapareixerà. Desapareix una cosa que mai hauria d'haver existit», va destacar.

Després d'afirmar que la societat basca ha viscut «a l'ombra d'ETA», va assenyalar que la seva desaparició és «un fet històric i posa fi a una història de radical injustícia».

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va advertir que el seu partit rebutjarà qualsevol intent de donar «privilegis penitenciaris» a presos d'ETA ara que la banda terrorista ha anunciat la seva propera dissolució, i va advocar pel fet que els presos de la banda compleixin «fins a l'últim dia» de les penes que els van imposar.

Rivera va denunciar «l'enèsim comunicat parany» del grup terrorista i les «mentides» que conté. «Ciutadans no permetrà que s'inventin un relat de la història d'Espanya», va destacar, replicant a ETA que «sí que hi ha hagut vencedors i vençuts, bons i dolents, gent que disparava i gent que perdia la vida i centenars de famílies destrossades».



Derrota el 2011

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va recordar que «la democràcia espanyola va derrotar a ETA a l'octubre de 2011». A més, va indicar que «espero que aquest punt i final sigui definitiu i que el terrorisme d'ETA hagi desaparegut per sempre», tot i que «a la nostra memòria sempre quedaran les víctimes, familiars, companys, jutges i forces i cossos de seguretat de l'Estat».

A més, també va voler fer referència a«tres persones sense les quals no hagués estat possible la pau a Euskadi. José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba i Patxi López, als que devem molt i cal reivindicar-ho, perquè fins i tot en els moments més complicats de la vida política espanyola i basca mai van perdre l'esperança i sempre van seguir el camí de la determinació i la coherència».

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, va afirmar que, amb el seu comunicat, ETA ha fet una «inversió de futur», alhora que va criticar «la dinàmica estèril» del PNB, que «posa la pilota sempre a la mateixa teulada mentre negocia pressupostos amb el Govern del PP». Otegi es va referir al comunicat d'ETA per «compartir amb tota la ciutadania l'alegria i satisfacció que van sentir al llegir la declaració» de la banda. Va defensar que l'esquerra independentista està «molt satisfeta» per haver «contribuït a que fets com el d'ahir siguin una realitat».