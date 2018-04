Els sospitosos d'enverinar un exespia rus al Regne Unit, identificats

La Policia i els serveis d'intel·ligència britànics asseguren haver identificat els «sospitosos» de la intoxicació de l'exexpia Sergei Skripal i la seva filla Iúlia. Segons The Daily Telegraph, els experts en terrorisme han localitzat diverses «persones d'interès» que ja es troben a Rússia i que poden ser els responsables del doble intent d'assassinat. El diari conservador, proper al Govern de Theresa May i al secretari d'Exteriors, Boris Johnson, no va especificar quants sospitosos ni els va identificar pel seu nom. Tampoc va revelar com s'ha arribat fins a ells, encara que una de les vies d'investigació ha estat la llista completa del passatge d'Aeroflot en què va arribar Iúlia Skripal des de Moscou el 3 de març, comparat amb els viatgers que van tornar a Rússia a les hores immediatament posteriors a la intoxicació, ocorreguda un dia després a la localitat britànica de Salisbury.