Un home mata a trets quatre persones en un restaurant als EUA

Almenys quatre persones van morir i tres van resultar ferides -dues es troben en estat crític- després d'un tiroteig al restaurant Waffle House d'Antioch, una localitat propera a Nashville (Tennessee). La policia de la ciutat va informar que un home «nu i que va fugir a peu» del restaurant va obrir foc cap a dos quarts de quatre de la matinada hora local i va deixar múltiples víctimes. Una persona que estava dins va arrabassar el rifle al sospitós després que disparés contra almenys set persones, fet pel qual va decidir fugir.

Les autoritats de Nashville van demanar col·laboració ciutadana per localitzar el presumpte autor del tiroteig, que va arribar al restaurant en un vehicle registrat a nom de Travis Reinking, de 29 anys. L'última vegada que va ser vist, Reinking era a prop del local -amb uns pantalons negres i sense samarreta-, segons va detallar la policia en un tuit en què facilitava un número de telèfon per rebre informació sobre el jove i el seu parador. De les quatre persones que van morir, una ho va fer a l'hospital al qual va ser traslladada després del tiroteig. Les altres víctimes van perdre la vida al restaurant. La policia seguia treballant per localitzar Reinking a l'hora de tancar aquesta edició.