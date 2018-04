L'entorn de la Casa Blanca no es refia de Kim Jong-un

L'entorn de la Casa Blanca considera que l'anunci per part del líder nord-coreà, Kim Jong-un, de posar fi als seus assajos nuclears podria ser «una trampa» i amagar que no pensa realment fer passos importants cap a una desnuclearització completa, segons va informar el diari The Washington Post.

Diversos consellers, que han estat entrevistats pel diari nord-americà en qualitat de fonts anònimes, es van mostrar molt escèptics davant l'anunci fet per Pyonyang, en què declarava el tancament d'un dels seus centres d'assajos nuclears i assegurava que no tornaria a portar a terme proves nuclears ni de míssils.

El president nord-americà, Donald Trump, va aplaudir la mesura, que va qualificar de «progrés» i «molt bones notícies». No obstant això, els seus consellers van advertir que el comunicat emès per Kim destacava no pel que va anunciar, sinó pel que no va dir, ja que al·leguen que el mandatari nord-coreà no va fer cap referència a una desnuclearització completa.

Segons l'entorn de la Casa Blanca, des de Pyonyang han ofert un compromís «molt modest» que podria quedar anul·lat molt ràpidament, de manera que pot ser que pretenguin «crear la il·lusió» de mostrar-se «molt raonables» per motius diferents.

El líder nord-coreà va assegurar en un comunicat que el seu país ja no necessita realitzar proves nuclears o de míssils balístics intercontinentals, ja que ha completat el procés per obtenir armes nuclears. D'acord amb el comunicat emès divendres, Corea del Nord no utilitzarà armes nuclears mentre no hagi de fer front a amenaces ni provocacions d'altres països.