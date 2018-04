La direcció de Podem decideix no sancionar Carolina Bescansa

La direcció de Podem ha decidit no adoptar cap sanció contra la diputada Carolina Bescansa, després que la setmana passada es conegués un esborrany en el qual plantejava aliar-se amb Iñigo Errejón per disputar-li la Secretaria General a Pablo Iglesias. El portaveu de la formació, Pablo Echenique, va afirmar que la formació no sancionarà Bescansa i va considerar que la seva continuïtat a l'escó que ocupa al Congrés depèn de la diputada.

Segons Echenique, «tothom» coneix l'episodi que va protagonitzar la diputada durant la crisi interna que va viure el partit la setmana passada i «no són necessàries més valoracions». El secretari d'Organització va rebutjar que s'hagués donat un termini a Bescansa per abandonar el seu escó i va deixar a les seves mans aquesta decisió.

«La pregunta ara cal fer-li a ella, la seva opció personal no he de valorar-la jo, és ella qui haurà de fer-ho», va assenyalar. Echenique va defensar la gestió d'aquesta crisi per part de la direcció de Podem, assegurant que «la millor forma de fer autocrítica consisteix a aportar solucions».

El diputat i secretari d'Anàlisi Estratègica de Podem, Íñigo Errejón, tindrà un rival independent a les primàries, Emilio García Palación, mentre que la llista «Sí Madrid 2019» s'enfrontarà a dues candidatures, un liderada pel Cercle Feminista de Madrid i una altra per militants de base.

En un altre ordre de coses, Podem ha eliminat de la seva seu estatal un cartell en el qual es llegia «Si nosaltres parem, s'atura el món», un eslògan que formava part de l'escenari escollit pel partit per anunciar l'acord entre els equips d'Errejón i Ramón Espinar per a les primàries.

La portaveu del Consell de Coordinació, Noelia Vera, va admetre que va ser un «error» l'escenografia en la qual es va donar a conèixer aquest acord. Errejón, Espinar i Pablo Iglesias es van situar just davant d'aquest cartell, un gest que va rebre crítiques per considerar que va representar un pacte «entre patriarques».