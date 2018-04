ETA anunciarà la seva dissolució el proper 4 de maig en un acte al País Basc francès

L'acte d'escenificació de la dissolució d'ETA, que comptarà amb representants institucionals, polítics, socials i personalitats internacionals, se celebrarà el proper dia 4 de maig a la localitat basc francesa de Kanbo, propera a Baiona, situada al Departament de Pirineus Atlàntics, a la regió d'Aquitània. La cimera tindrà un format similar al de l'anomenada Conferència Internacional de Pau que es va celebrar al Palau d'Aiete de Sant Sebastià el 17 d'octubre de 2011, prèvia a l'anunci d'ETA sobre el cessament de la seva activitat criminal.

Els participants a la trobada consensuaran un breu comunicat que es llegirà durant l'esdeveniment. Es preveu que tot això precedeixi a la desaparició definitiva d'ETA, que la banda farà efectiva a través d'una nova i última declaració.

La cimera de Kanbo serà la «pista d'aterratge» perquè ETA procedeixi al seu final, com en el seu moment va ser Aiete perquè el 20 d'octubre de 2011 la banda declarés el cessament dels atemptats. El 10 de gener d'aquell any havia emès un comunicat en què va anunciar la seva decisió de declarar un alto el foc «permanent, general i verificable», que havia estat acollit amb escepticisme.

Han transcorregut més de sis anys des que ETA va desistir de forma definitiva de la violència i més d'un des que va escenificar el seu desarmament en un acte celebrat a Baiona el 8 d'abril de 2017. Aquell dia va assegurar que havia lliurat en vuit dipòsits enterrats a França 120 armes i tres tones d'explosius.

La dissolució d'ETA es produirà pràcticament un mes abans que es compleixi el 50è aniversari del primer crim d'ETA, el del guàrdia civil José Antonio Pardines Arcay, a qui va assassinar el 7 de juny de 1968 quan regulava el trànsit a la carretera N-1, a l'altura de Billabona (Guipúscoa). La banda, que va néixer el 31 de juliol de 1959 sota el nom d'Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi i Llibertat), deixa un historial de 826 víctimes mortals -amb més de 300 crims encara sense esclarir-, gairebé un centenar de segrestats i milers d'extorquits.

El membre del GIC Raymond Kendall, el portaveu del Fòrum Social, Agus Hernán, i la portaveu de Bake Bidea, Anais Funosas, van fer una crida a representants institucionals, polítics i socials a participar en la Trobada Internacional de Kanbo, que marcarà «una nova fita» de cara a avançar en «l'últim objectiu» d'aconseguir «una pau justa i duradora». «Es donen les condicions», van dir.

En una compareixença davant els mitjans de comunicació celebrada a Baiona, els organitzadors de la cimera no van fer referència en cap moment a la dissolució d'ETA, tot i que van afirmar que, en breu, s'aconseguiran «més avenços», després dels aconseguits a la Conferència d'Aiete. No obstant això, fonts coneixedores del procés van afirmar que la trobada serà prèvia a la declaració d'ETA de dissolució.

Va ser present també a la compareixença el «grup de suport de càrrecs electes d'Iparralde», integrat, entre d'altres, per René Etchegaray, alcalde de Baiona i president de la Mancomunitat d'Iparralde; Kotte Ecenarro, alcalde d'Hendaia; els senadors Max Brisson i Frederique Espagnac; els diputats Florence Laserre-David i Vicent Bru, a més d'Alain Iriart, alcalde de Sant Pierre d'Irube.

Per part seva, l'EBB va decidir que hi haurà una representació d'EAJ-PNB a la Trobada Internacional de Kanbo. Segons van informar fonts del PNB, encara no s'ha decidit quines persones representaran el partit en aquest esdeveniment, per al qual, de moment, no han rebut invitació formal, i només coneixen l'anunci que la rebran.